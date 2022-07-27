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Созин: Черчесов — ведущий специалист российского футбола. Выйдет в группу ЛЧ и пошумит там

Созин: Черчесов — ведущий специалист российского футбола. Выйдет в группу ЛЧ и пошумит там
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Известный футбольный эксперт Андрей Созин оценил выход «Ференцвароша», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Во втором раунде квалификации «Ференцварош» одолел словацкий «Слован». В ответном матче «Ференцварош» разгромил соперника со счётом 4:1. В первой встрече «Слован» одержал победу со счётом 2:1.

«Насколько же у Черчесова качественная, мобильная и управляемая команда! Тем, кто говорит про слабый чемпионат Венгрии, хочу сказать: посмотрите их матчи в ЛЧ. Так собраться и обыграть в нужный момент четырёхкратного чемпиона Словакии может только хорошо обученная команда!» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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