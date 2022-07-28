В финале женского чемпионата Европы — 2022 сыграют сборные Англии и Германии

На чемпионате Европы среди женщин определились оба финалиста. Трофей оспорят сборные Англии и Германии.
Англичанки в первом полуфинале уверенно обыграли шведок. Встреча закончилась со счётом 4:0. На 34-й минуте нападающая сборной Англии Бет Мид с передачи защитницы Люси Бронз вывела команду вперёд. Сразу после перерыва уже сама Бронз удвоила преимущество «львиц» – теперь ей ассистировала Мид. На 68-й минуте полузащитница Алессия Руссо забила третий гол, а точку на 77-й минуте поставила форвард Фрэн Кирби.
Во втором полуфинале сборная Германии в упорной борьбе обыграла Францию со счётом 2:1. Счёт в матче был открыт на 39-й минуте, Александра Попп точно пробила с близкого расстояния над головой голкипера француженок. Но на 45-й минуте Кадидьяту Дьяни сравняла счёт, точно пробив с дальнего расстояния. Мяч влетел в ворота от Мерле Фромс и был записан как автогол. Во втором тайме немки вышли вперёд. На 77-й минуте Попп оформила дубль. Этот гол в итоге стал победным.
Финальный матч состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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