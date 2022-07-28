Черчесов: сказал игрокам, что неплохо. Я должен сохранять хладнокровие – это моя работа

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвёл итоги ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором его команда одержала победу в Братиславе над «Слованом» со счётом 4:1.
«Что сказал игрокам после матча? Неплохо. Это моя работа. Я всегда должен сохранять хладнокровие, наблюдая за происходящим. После поражения в первом матче общался с игроками, старался максимально подготовить команду, ведь, как я уже сказал, это моя работа. Критика – это нормально, болельщики и журналисты могут критиковать, но моя задача – дать футболистам правильные инструкции. Нам нужны были правильная подготовка и анализ, а на поле важно было воплотить всё, что отрабатывали в тренировочном процессе», – приводит слова Черчесова Origo Sport.
«Ференцварош», уступивший дома в первом матче со счётом 1:2, прошёл дальше по сумме двух матчей. В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов подопечные Станислава Черчесова встретятся с «Карабахом».
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