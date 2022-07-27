Черчесов разгромил очередного соперника в Лиге чемпионов! Мощный камбэк в нужное время

Ответный матч со «Слованом» получился равным и напряжённым, но закончился с неожиданным счётом.

Российских команд в Лиге чемпионов нет, зато есть тренер! Станислав Черчесов и его «Ференцварош» неделю назад обидно проиграли «Словану» и приехали в Словакию мстить. Ответный матч 2-го квалификационного раунда подарил сюжет для кино.

На первых минутах футбол отошёл на второй план. Игроков обеих команд встревожило столкновение двух 17-х номеров: чешский защитник «Слована» Юрий Медведев полетел в подкат, и Эльдар Чивич случайно заехал ему коленом в голову. Врачи хлопотали над игроком хозяев несколько минут и в итоге унесли его с поля под аплодисменты болельщиков. Сопернику «Ференцвароша» пришлось делать вынужденную замену.

А когда игра возобновилась, выяснилось, что у обеих команд не хватает хладнокровия. «Слован» и «Ференцварош» действовали откровенно сумбурно, ошибались в передачах и в целом допускали много брака. Вдобавок из-за спешки и нехватки аккуратности футболисты часто шли в жёсткие стыки.

А в середине тайма пошли голы. Правда, только от команды Черчесова. На 20-й минуте «Ференцварош» уже упомянутый Чивич ускакал по левому флангу и загрузил на дальнюю штангу. Там лучше защитников сориентировался Франк Боли. Нападающий выбежал из-за спин соперников и замкнул в пустой угол. На бровке тем временем стоял классический Черчесов — ноль эмоций.

Станислав Черчесов Фото: fradi.hu

«Слован» мог быстро сравнять счёт, но простил соперника. Футбольная карма настигла уже через несколько минут. «Ференцварош» заработал штрафной, и всё сложилось в его пользу. Мяч пометался по штрафной, после чего Кристоффер Закариассен вонзил головой в девятку. 0:2. Счёт выводил команду Черчесова в следующий раунд, но российский тренер и тут был абсолютно спокоен.

Главное ощущение по первому тайму: игра была равной, но «Ференцварош» оказался решительнее. Команда Черчесова наказывала соперника и забила чуть ли не больше, чем создала.

Во втором тайме игра стала ещё более жёсткой и ещё менее содержательной. Яркий пример: полузащитник «Слована» Юрай Куцка (тот самый, который играл за «Милан») психанул и легнул автора второго гола Закариассена. Благородный судья не стал убивать интригу и показал словаку жёлтую карточку.

Время шло, счёт не менялся, и игроки «Слована» поняли, что пора действовать. Команда окончательно забыла про оборону и понеслась вперёд. Для Черчесова это был идеальный сценарий, но возникла проблема: бешеная реализация «Ференцвароша» куда-то испарилась. За несколько минут гости могли делать счёт разгромным, но дважды подряд простили отчаянного соперника.

Справедливость восстановилась на 70-й минуте — «Ференцварош» наказали за транжирство. «Слован» заработал очередной угловой, и капитан Вернон Де Марко без особых помех пробил головой под перекладину. А через четыре минуты трюк чуть не повторился. Правда, в этот раз бил Куцка.

«Слован» — «Ференцварош» — 1:4 Фото: fradi.hu

В концовке матча команды играли так, будто ждали дополнительного времени. Но на 89-й минуте у «Ференцвароша» всё же нашлись силы для последнего «взрыва». После комбинации и подачи с правого фланга защитник «Слована» упустил Адама Траоре, и тот сделал счёт 1:3.

Напоследок «Ференцварош» забил четвёртый. Аисса Лайдуни неохотно пошёл в контратаку, а когда понял, что судья не собирается давать финальный свисток, разрядил «пушку» под перекладину. 1:4. Команда Черчесова — в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Теперь «Ференцварошу» предстоит сыграть с «Карабахом» в третьем квалификационном раунде. А затем, если получится пройти азербайджанскую команду, останется раунд плей-офф. Следующий шаг — уже групповой этап главного еврокубка. Согласитесь, с Черчесовым Лига чемпионов станет только интереснее!