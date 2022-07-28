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Василий Уткин отреагировал на слова Лунёва про невыплату премиальных

Василий Уткин отреагировал на слова Лунёва про невыплату премиальных
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Российский спортивный комментатор Василий Уткин отреагировал на слова бывшего вратаря «Зенита» Андрея Лунёва о том, что ему не выплатили премиальные за позапрошлый сезон.

«Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунёв публично обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру, потому что ему не выплатили премиальные за последний чемпионский сезон «Зенита». Вратари — люди особенные и наивные. Андрей Лунёв должен быть благодарен жизни и природе, за то, что ему давно исполнилось 27 лет и он не мог загреметь в армию, как Иван Федотов, который своим уходом из ЦСКА разозлил клуб так, что сейчас служит в Северодвинске», — сказал Уткин в эфире своего Youtube-канала.

Ранее игрок заявил, что клуб отказывается выплачивать ему премиальные.

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