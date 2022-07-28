«Лигу чемпионов пора называть по-другому». Черчесов раскритиковал нынешний формат турнира

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов раскритиковал систему, по которой команды попадают в групповой этап Лиги чемпионов.

«Смысл реагировать на голы? Есть игра ― надо руководить, а не фонтанировать эмоциями. Это лишь второй раунд: для попадания в Лигу чемпионов нужно сначала пройти следующий этап, а потом ещё и плей-офф. Все в одинаковых условиях, но больно, что чемпиону страны надо проходить квалификацию даже для участия в Лиге Европы.



Сейчас после победы мы себе гарантировали только Лигу конференций. Чтобы точно попасть в Лигу Европы, нам надо обязательно пройти третий раунд. Кажется, Лигу чемпионов пора уже называть по-другому. Мы чемпионы, а в группах уже те, кто занимает у себя в стране пятые-шестые места. Ну так же нельзя. У нас слишком долгий путь, раньше было проще — сейчас чемпиону страны не гарантирована даже Лига конференций. Это нормально?», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.