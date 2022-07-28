Женская команда «Локомотива» забила шесть безответных мячей «Црвене Звезде» на Кубке РЖД

В Москве стартовал международный Кубок РЖД, в котором принимают участие четыре женские команды. В первом полуфинале «Локомотив» разгромил «Црвену Звезду» со счётом 6:0.



В составе московского клуба отличились Нелли Коровкина, оформившая дубль, Мария Фёдорова, Татьяна Морина, Мария Галай и Кайлан Уильямс. Встреча проходила на «РЖД Арене».



Следующую игру «железнодорожницы» проведут 31 июля в 14:00. Пока соперник «Локомотива» по финалу неизвестен. Российский клуб сыграет с победителем матча «Минск» (Беларусь) — «БИИК-Шымкент» (Казахстан).



Международный Кубок РЖД среди женских команд, 1/2 финала



«Локомотив» — «Црвена Звезда» — 6:0 (3:0)

Голы: Коровкина, 13 (1:0). Фёдорова, 42 — пен. (2:0). Коровкина, 45 (3:0). Морина, 52 (4:0). Галай, 58 (5:0). Уиллиамс, 87 (6:0).

ЖФК «Локомотив» (Россия): Щербак, Беломытцева, Машкова, Самойлова, Галай, Хорошева (Козлова, 46), Фёдорова, Рузина (Долгова, 46), Шеина, Морина (Уиллиамс, 63), Коровкина (Ильиных, 63).

ЖФК «Црвена Звезда» (Сербия): Алексич, Н. Чавич, Жаркович, Джорджевич, Счепанович, Милияр, Крстич, М. Чавич, Шремчевич, Крайсумович, Матеич.



Предупреждения: Алексич, 18. Фёдорова, 34. Джорджевич, 42.