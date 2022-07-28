Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женская команда «Локомотива» забила шесть безответных мячей «Црвене Звезде» на Кубке РЖД

Женская команда «Локомотива» забила шесть безответных мячей «Црвене Звезде» на Кубке РЖД
Комментарии

В Москве стартовал международный Кубок РЖД, в котором принимают участие четыре женские команды. В первом полуфинале «Локомотив» разгромил «Црвену Звезду» со счётом 6:0.

В составе московского клуба отличились Нелли Коровкина, оформившая дубль, Мария Фёдорова, Татьяна Морина, Мария Галай и Кайлан Уильямс. Встреча проходила на «РЖД Арене».

Следующую игру «железнодорожницы» проведут 31 июля в 14:00. Пока соперник «Локомотива» по финалу неизвестен. Российский клуб сыграет с победителем матча «Минск» (Беларусь) — «БИИК-Шымкент» (Казахстан).

Международный Кубок РЖД среди женских команд, 1/2 финала

«Локомотив» — «Црвена Звезда» — 6:0 (3:0)

Голы: Коровкина, 13 (1:0). Фёдорова, 42 — пен. (2:0). Коровкина, 45 (3:0). Морина, 52 (4:0). Галай, 58 (5:0). Уиллиамс, 87 (6:0).

ЖФК «Локомотив» (Россия): Щербак, Беломытцева, Машкова, Самойлова, Галай, Хорошева (Козлова, 46), Фёдорова, Рузина (Долгова, 46), Шеина, Морина (Уиллиамс, 63), Коровкина (Ильиных, 63).

ЖФК «Црвена Звезда» (Сербия): Алексич, Н. Чавич, Жаркович, Джорджевич, Счепанович, Милияр, Крстич, М. Чавич, Шремчевич, Крайсумович, Матеич.

Предупреждения: Алексич, 18. Фёдорова, 34. Джорджевич, 42.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022