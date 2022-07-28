Женская команда «Локомотива» забила шесть безответных мячей «Црвене Звезде» на Кубке РЖД

В Москве стартовал международный Кубок РЖД, в котором принимают участие четыре женские команды. В первом полуфинале «Локомотив» разгромил «Црвену Звезду» со счётом 6:0.
В составе московского клуба отличились Нелли Коровкина, оформившая дубль, Мария Фёдорова, Татьяна Морина, Мария Галай и Кайлан Уильямс. Встреча проходила на «РЖД Арене».
Следующую игру «железнодорожницы» проведут 31 июля в 14:00. Пока соперник «Локомотива» по финалу неизвестен. Российский клуб сыграет с победителем матча «Минск» (Беларусь) — «БИИК-Шымкент» (Казахстан).
Международный Кубок РЖД среди женских команд, 1/2 финала
«Локомотив» — «Црвена Звезда» — 6:0 (3:0)
Голы: Коровкина, 13 (1:0). Фёдорова, 42 — пен. (2:0). Коровкина, 45 (3:0). Морина, 52 (4:0). Галай, 58 (5:0). Уиллиамс, 87 (6:0).
ЖФК «Локомотив» (Россия): Щербак, Беломытцева, Машкова, Самойлова, Галай, Хорошева (Козлова, 46), Фёдорова, Рузина (Долгова, 46), Шеина, Морина (Уиллиамс, 63), Коровкина (Ильиных, 63).
ЖФК «Црвена Звезда» (Сербия): Алексич, Н. Чавич, Жаркович, Джорджевич, Счепанович, Милияр, Крстич, М. Чавич, Шремчевич, Крайсумович, Матеич.
Предупреждения: Алексич, 18. Фёдорова, 34. Джорджевич, 42.
- 28 июля 2022
-
18:27
-
18:19
-
18:19
-
18:15
-
18:11
-
17:56
-
17:51
-
17:46
-
17:30
-
17:24
-
17:20
-
17:06
-
17:00
-
16:54
-
16:50
-
16:49
-
16:40
-
16:28
-
16:22
-
16:15
-
16:12
-
16:00
-
15:50
-
15:47
-
15:44
-
15:40
-
15:16
-
15:12
-
14:47
-
14:37
-
14:36
-
14:31
-
14:30
-
14:26
-
14:24