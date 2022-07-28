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Новичок ЦСКА Мендес выбрал игровой номер

Новичок ЦСКА Мендес выбрал игровой номер
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Чилийский полузащитник Виктор Фелипе Мендес, перешедший в московский ЦСКА, определился с игровым номером, сообщает телеграм-канал армейцев.

Мендес будет выступать под номером 88.

Фото: ПФК ЦСКА

Полузащитник подписал контракт с красно-синими до 31 декабря 2024 года.

В сезоне-2021/2022 Мендес провёл 16 матчей за клуб чилийской Примеры «Унион Эспаньола», забив один мяч и отдав четыре голевые передачи.

По данным портала Transfermarkt, ЦСКА приобрёл игрока за € 2,5 млн.

Напомним, после побед в матчах с екатеринбургским «Уралом» и «Сочи» армейцы набрали шесть очков и лидируют в Российской Премьер-Лиге после двух стартовых туров. В следующей игре, которая состоится в воскресенье, 31 июля, ЦСКА в гостях встретится с клубом «Пари Нижний Новгород».

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