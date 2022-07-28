«Без разницы, сколько за него отдали». Гришин — о переходе чилийца Мендеса в ЦСКА

Бывший футболист и тренер дубля московского ЦСКА Александр Гришин прокомментировал переход чилийского полузащитника Виктора Фелипе Мендеса в стан армейцев.

«Если клуб считает, что Мендес усилит ЦСКА, то почему бы и не приобрести его? Правда, я не знаю этого футболиста. Без разницы, сколько за него отдали. Если заплатили, значит, считают, что игрок нужен ЦСКА.



Самое главное, играет футболист или нет. В опорной зоне выступают Мухин и Обляков. Есть кому выступать, но в клубе решили, что нужно взять ещё одного хорошего футболиста», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

22-летний Мендес перешёл в ЦСКА из клуба чилийской Примеры «Унион Эспаньола».

Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.