Во Франции могут отказаться от вечерних матчей ввиду изменений климата

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера предложила сократить количество вечерних матчей в Лигах 1 и 2 или вовсе отказаться от их проведения.

«Это может произойти уже этой зимой. Мы собираемся внедрить план, согласно которому спорт будет адаптирован с учётом климатических изменений», — приводит слова министра спорта в своей социальной сети футбольный журналист Роберт Бэрнер.

Новый сезон Лиги 1 стартует 5 августа встречей «Лиона» и «Аяччо». В ноябре и декабре в расписании турнира будет пауза, связанная с проведением чемпионата мира — 2022 в Катаре. Последний матч перед приостановкой будет сыгран 12 ноября, чемпионат возобновится 27 декабря.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионом Франции стал «ПСЖ», в первой игре нового чемпионата команда встретится с «Клермоном».