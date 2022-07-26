В «ПСЖ» хотят пригласить психолога, чтобы улучшить результаты команды в Лиге чемпионов

Руководство «Пари Сен-Жермен» хочет пригласить психолога, чтобы помочь команде улучшить результаты в Лиге чемпионов, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L'Equipe.
Сообщается, что новый спортивный директор клуба Луис Кампос принял такое решение, чтобы избежать ситуаций, как в матче с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Тогда «ПСЖ» после победы в первом матче (1:0), с разгромным счётом проиграл вторую встречу (0:3). Руководство парижского клуба обеспокоило то, что после одного из пропущенных голов команда упала духом.
Вылет в 1/8 финала стал четвёртым за последние шесть сезонов для «ПСЖ». Ожидается, что новое назначение поможет команде преодолеть ментальный барьер на последних этапах Лиги чемпионов, когда они попытаются снова бороться за титул в сезоне-2022/2023.
Футболисты, бравшие ЧМ, ЛЧ и «Золотой мяч»
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