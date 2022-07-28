«Химки» и вратарь Генералов расторгли контракт

Подмосковный клуб «Химки» и 29-летний вратарь Егор Генералов расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт красно-чёрных.

Голкипер перешёл в стах химчан летом 2019 года из клуба «СКА-Хабаровск». За основную команду красно-чёрных Генералов провёл 11 матчей, в которых пропустил шесть мячей.

Кроме этого, вратарь выступал в петербургском «Динамо», «Сатурне» из Раменского, а также в дублях московских «Динамо» и «Локомотива».

Напомним, после двух туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «красно-чёрные» набрали четыре очка. В первом матче нового чемпионата «Химки» сыграли вничью с санкт-петербургским «Зенитом» — 1:1. В следующей игре со счётом 3:0 был разгромлен «Пари Нижний Новгород».

Матч третьего тура «Химки» проведут в воскресенье, 31 июля, в гостях с «Ростовом».