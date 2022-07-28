Игрок системы «Спартака» перешёл в клуб второй лиги Франции

21-летний нападающий Николоз Кутателадзе, ранее находившийся в системе московского «Спартака», перешёл в клуб Лиги 2 «Родез», сообщает официальный сайт французского клуба.

Форвард выступал за молодёжные сборные Грузии.

Контракт с новой командой подписан до конца июня 2024 года.

За «Спартак-2» в Первой лиге Кутателадзе провёл 22 матча и отметился 1 забитым мячом. За молодёжную команду красно-белых у него 44 игры, 17 голов и 7 результативных передач.

Кутателадзе выступал за юниорские команды пражской «Спарты», французских «ПСЖ» и «Лилля».

Напомним, после двух туров Российской Премьер-Лиги у «Спартака» четыре очка: ничья с «Ахматом» (1:1) и победа в игре с «Краснодаром» (4:1).

В следующем матче красно-белые дома сыграют с «Оренбургом». Встреча пройдёт в воскресенье, 31 июля.