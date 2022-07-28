Игрок системы «Спартака» перешёл в клуб второй лиги Франции

21-летний нападающий Николоз Кутателадзе, ранее находившийся в системе московского «Спартака», перешёл в клуб Лиги 2 «Родез», сообщает официальный сайт французского клуба.
Форвард выступал за молодёжные сборные Грузии.
Контракт с новой командой подписан до конца июня 2024 года.
За «Спартак-2» в Первой лиге Кутателадзе провёл 22 матча и отметился 1 забитым мячом. За молодёжную команду красно-белых у него 44 игры, 17 голов и 7 результативных передач.
Кутателадзе выступал за юниорские команды пражской «Спарты», французских «ПСЖ» и «Лилля».
Напомним, после двух туров Российской Премьер-Лиги у «Спартака» четыре очка: ничья с «Ахматом» (1:1) и победа в игре с «Краснодаром» (4:1).
В следующем матче красно-белые дома сыграют с «Оренбургом». Встреча пройдёт в воскресенье, 31 июля.
- 29 июля 2022
-
00:32
-
00:28
-
00:23
-
00:15
-
00:12
- 28 июля 2022
-
23:59
-
23:42
-
23:40
-
23:28
-
23:26
-
23:13
-
23:12
-
22:47
-
22:45
-
22:38
-
22:35
-
22:19
-
22:19
-
22:15
-
22:07
-
21:50
-
21:45
-
21:42
-
21:26
-
21:21
-
21:09
-
21:06
-
20:54
-
20:52
-
20:40
-
20:38
-
20:25
-
20:16
-
20:13
-
19:56