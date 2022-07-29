Гол ушедшего из «Краснодара» Ботхейма – в обзоре матча «Галатасарай» – «Салернитана»

В среду, 27 июля, состоялся товарищеский матч, в котором турецкий «Галатасарай» встретился с итальянской «Салернитаной». Команды не определили победителя – ничья 1:1.



Счёт уже на 11-й минуте открыл норвежский нападающий «Салернитаны» Эрик Ботхейм, который ранее расторг контракт с «Краснодаром», так и не сыграв за российский клуб ни одного матча. Однако уже через две минуты швейцарский форвард «Галатасарая» Харис Сеферович, присоединившийся к турецкой команде в летнее межсезонье, забил ответный мяч.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча «Галатасарай» – «Салернитана»:

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Напомним, в январе этого года нападающий Эрий Ботхейм подписал с «Краснодаром» контракт до конца июня 2025 года. Однако в начале марта норвежец приостановил контракт, а в мае договор был расторгнут благодаря разрешению ФИФА. «Краснодар» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за одностороннего расторжения контракта



В прошлом сезоне «Галатасарай» занял лишь тринадцатое место в чемпионате Турции. Стамбульцы являются 22-кратным чемпионом страны. В последний раз они выигрывали золотые медали в 2019 году, а в 2021-м стали серебряными призёрами.