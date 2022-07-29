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«Тоттенхэм» отказался обменивать Депая на Регилона без доплаты

«Тоттенхэм» отказался обменивать Депая на Регилона без доплаты
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Каталонская «Барселона» была намерена включить в сделку по трансферу испанского защитника «Тоттенхэм Хотспур» Серхио Регилона форварда Мемфиса Депая, сообщает As.

По информации источника, каталонская команда расценивала этот шаг как бартер между командами. Однако лондонский клуб в итоге ответил отказом на предложение испанцев.

Депай стал игроком «Барселоны» летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. С тех пор в 37 матчах Мемфис забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.

25-летний Регилон — воспитанник мадридского клуба. «Реал» продал футболиста в «Тоттенхэм» в сентябре 2020 года за € 30 млн. В минувшем сезоне Регилон в 31 матче во всех турнирах забил два гола и отдал три голевые передачи.

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