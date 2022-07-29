«Тоттенхэм» отказался обменивать Депая на Регилона без доплаты

Каталонская «Барселона» была намерена включить в сделку по трансферу испанского защитника «Тоттенхэм Хотспур» Серхио Регилона форварда Мемфиса Депая, сообщает As.
По информации источника, каталонская команда расценивала этот шаг как бартер между командами. Однако лондонский клуб в итоге ответил отказом на предложение испанцев.
Депай стал игроком «Барселоны» летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. С тех пор в 37 матчах Мемфис забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.
25-летний Регилон — воспитанник мадридского клуба. «Реал» продал футболиста в «Тоттенхэм» в сентябре 2020 года за € 30 млн. В минувшем сезоне Регилон в 31 матче во всех турнирах забил два гола и отдал три голевые передачи.
- 29 июля 2022
-
09:43
-
09:29
-
09:10
-
08:57
-
08:55
-
08:40
-
08:34
-
08:30
-
08:24
-
08:18
-
08:14
-
08:00
-
08:00
-
07:48
-
07:26
-
07:08
-
07:05
-
07:01
-
06:40
-
06:31
-
06:30
-
06:23
-
05:56
-
05:49
-
05:42
-
05:40
-
05:34
-
05:30
-
04:54
-
04:48
-
04:44
-
04:35
-
04:30
-
04:17
-
04:14