«Барса» может приобрести воспитанника «Реала» вместо Алонсо
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25-летний испанский крайний защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур», ранее выступавший за мадридский «Реал», Серхио Регилон привлёк внимание сразу нескольких европейских клубов, сообщает As.
Как отмечает источник, защитником интересуется «Барселона». «Сине-гранатовые» рассматривают Серхио как альтернативу Маркусу Алонсо, чей трансфер может заблокировать «Челси». При этом «Реал» может вернуть игрока, использовав соответствующий пункт в контракте об обратном выкупе за € 40 млн, действие которого истекает ближайшим летом.
25-летний Регилон — воспитанник мадридского клуба. «Реал» продал футболиста в «Тоттенхэм» в сентябре 2020 года за € 30 млн. В минувшем сезоне Регилон в 31 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал три голевые передачи.
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