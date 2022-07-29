Гулиев — о Тедеско: лицемерие. Если не видишь меня в основе — скажи прямо, как мужчина!

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал о конфликте с бывшим главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско. Он рассказал, что в составе красно-белых специалист всегда говорил, что хочет сохранить игрока и верит в него, но при этом постоянно оставлял на скамейке запасных.



«Хотел уйти из «Спартака». Но Тедеско меня не отпустил. У нас была с ним беседа на сборах: «Я очень рад, что ты не ушёл. Я рассчитываю на тебя, но мне просто нужно было присмотреться. Пройди сборы — и всё будет отлично». Я с хорошим настроением провёл зиму. За это время было где-то три беседы с Тедеско — он меня хвалил и подбадривал. Ему всё нравилось. Но когда возобновился чемпионат, продолжилось то, что было осенью — я сидел на лавке.



По мне — это лицемерие. Если не видишь меня в основе — скажи прямо, как мужчина! Я бы ушёл в аренду и спокойно играл. Но это ведь он настоял на том, чтобы я остался. При этом играть не давал», — цитирует Гулиева Sport24.

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