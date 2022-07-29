Кузнецов — о переходе Оздоева в турецкий клуб: европейский опыт никогда не бывает плохим

Бывший российский футболист Дмитрий Кузнецов оценил переход полузащитника Магомеда Оздоева в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк».
«Может быть, ему предложили условия лучше, чем в России. Поэтому и выбор пал туда. Если условия в России устраивают, находишься дома, не нужно язык учить, то останешься. Мы не слышали в последнее время о предложениях, которые поступали Магомеду. Всё произошло неожиданно и быстро: значит, этот переход устроил обе стороны. Могу пожелать ему удачи.
Пирло — человек, который работал в «Ювентусе», правда, неудачно. Легенда футбола ещё не значит, что хороший тренер. Для Магомеда это нормальный вариант. 29 лет — это самый расцвет карьеры. Уже нет в футболе секретов для него: должен всё знать и уметь. Он с «Зенитом» четыре года становился чемпионом. Европейский опыт никогда не бывает плохим. Хотя Турция — специфическая страна. Там очень тяжело играть: давление болельщиков, требовательность большая. Посмотрим, как адаптируется», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 29 июля 2022
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