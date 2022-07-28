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«Фатих Карагюмрюк» объявил о подписании Оздоева

«Фатих Карагюмрюк» объявил о подписании Оздоева
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Футболист сборной России Магомед Оздоев официально перешёл в клуб турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк».

Сообщалось, что контракт подписан полузащитником на два года. Оздоев присоединился к клубу в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» финишировал восьмым. Возглавляет клуб бывший футболист сборной Италии Андреа Пирло.

В клубе «Фатих Карагюмрюк» выступают бывшие футболисты московского ЦСКА: нигерийский нападающий Ахмед Муса и турецкий защитник Джанер Эркин. Вторую половину прошлого сезона там также проводил принадлежащий армейцам хорватский полузащитник Кристиян Бистрович.

За свою прошлую команду, санкт-петербургский «Зенит», 29-летний Оздоев в общей сложности сыграл 116 матчей, забил восемь голов и отдал 13 голевых передач.

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