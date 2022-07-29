Источник: защитник «Аякса» Магальян согласился перейти в ЦСКА
Поделиться
Состав московского ЦСКА может пополнить ещё один футболист. Речь идёт о защитнике «Аякса» Лисандро Магальяне. Об этом сообщает Metaraitings.
По информации источника, игрок обороны согласился на переезд в клуб Российской Премьер-Лиги, теперь клубы должны согласовать все условия сделки между собой. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2,5 млн. Его нынешний контракт с «Аяксом» рассчитан до лета 2023 года.
В минувшем сезоне Магальян выступал за «Андерлехт». В чемпионате Бельгии он провёл 21 матч и отметился одной голевой передачей.
Напомним, вчера пресс-служба ЦСКА объявила о переходе сербского полузащитника Саши Зделара и чилийского полузащитника «Унион Эспаньола» Виктора Фелипе Мендеса.
Новость по темеЦСКА объявил о переходе полузащитника «Партизана» Зделара
Комментарии
- 29 июля 2022
-
12:30
-
12:20
-
12:17
-
12:16
-
12:03
-
11:45
-
11:44
-
11:38
-
11:37
-
11:25
-
11:21
-
11:10
-
10:59
-
10:58
-
10:52
-
10:47
-
10:30
-
10:21
-
09:55
-
09:50
-
09:46
-
09:43
-
09:29
-
09:10
-
08:57
-
08:55
-
08:40
-
08:34
-
08:30
-
08:24
-
08:18
-
08:14
-
08:00
-
08:00
-
07:48
Партнерский контент