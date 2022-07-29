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Источник: защитник «Аякса» Магальян согласился перейти в ЦСКА

Источник: защитник «Аякса» Магальян согласился перейти в ЦСКА
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Состав московского ЦСКА может пополнить ещё один футболист. Речь идёт о защитнике «Аякса» Лисандро Магальяне. Об этом сообщает Metaraitings.

По информации источника, игрок обороны согласился на переезд в клуб Российской Премьер-Лиги, теперь клубы должны согласовать все условия сделки между собой. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2,5 млн. Его нынешний контракт с «Аяксом» рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне Магальян выступал за «Андерлехт». В чемпионате Бельгии он провёл 21 матч и отметился одной голевой передачей.

Напомним, вчера пресс-служба ЦСКА объявила о переходе сербского полузащитника Саши Зделара и чилийского полузащитника «Унион Эспаньола» Виктора Фелипе Мендеса.

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