Вратарь сборной Швеции призналась, что ей стыдно после провального полуфинала Евро-2022

Вратарь женской сборной Швеции по футболу Хедвиг Линдаль поделилась чувствами, которые она испытывает после провального полуфинала Евро-2022.
«Просыпаюсь посреди ночи. С трудом засыпаю. Позор… Пропустив между ног и над головой на мировой арене, я испытываю чувство стыда. Как унизительно. Так чертовски стыдно.
В то же время у меня смешанные эмоции. Горжусь тем, что мне лично пришлось бороться и трудиться, чтобы оказаться здесь. Горжусь тем, что сделала всё возможное на турнире. В то же время мне стыдно. Я горжусь собой, потому что знаю, что сделала всё, что могла. К сожалению, этого оказалось недостаточно, и теперь, вероятно, пришло время дать шанс кому-то другому», — написала Линдаль в своих социальных сетях.
Встреча, прошедшая на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия), завершилась победой английской команды со счётом 4:0. Женская сборная Англии вышла в финал женского чемпионата Европы — 2022, где сыграет с победителем пары Германия — Франция, которые встретятся сегодня, 27 июля. Финальный матч состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
- 29 июля 2022
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