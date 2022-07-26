Полузащитница сборной Англии забила пяткой, мяч прошёл между ног вратаря
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Полузащитница сборной Англии Алессия Руссо забила эффектный гол в полуфинальном матче женского чемпионата Европы — 2022 с национальной командой Швеции.
Руссо оказалась в штрафной площади сборной Швеции в окружении нескольких соперниц и пробила по воротам пяткой. Мяч прошёл между ног шведского вратаря Хедвиг Линдаль. Этот гол стал третьим для сборной Англии в этой встрече.
Встреча, прошедшая на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия), завершилась победой английской команды со счётом 4:0. Женская сборная Англии вышла в финал женского чемпионата Европы — 2022, где сыграет с победителем пары Германия — Франция, которые встретятся 27 июля. Финальный матч состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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