Полузащитница сборной Англии забила пяткой, мяч прошёл между ног вратаря

Полузащитница сборной Англии Алессия Руссо забила эффектный гол в полуфинальном матче женского чемпионата Европы — 2022 с национальной командой Швеции.

Руссо оказалась в штрафной площади сборной Швеции в окружении нескольких соперниц и пробила по воротам пяткой. Мяч прошёл между ног шведского вратаря Хедвиг Линдаль. Этот гол стал третьим для сборной Англии в этой встрече.

Встреча, прошедшая на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия), завершилась победой английской команды со счётом 4:0. Женская сборная Англии вышла в финал женского чемпионата Европы — 2022, где сыграет с победителем пары Германия — Франция, которые встретятся 27 июля. Финальный матч состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.