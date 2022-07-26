Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитница сборной Англии забила пяткой, мяч прошёл между ног вратаря

Полузащитница сборной Англии забила пяткой, мяч прошёл между ног вратаря
Комментарии

Полузащитница сборной Англии Алессия Руссо забила эффектный гол в полуфинальном матче женского чемпионата Европы — 2022 с национальной командой Швеции.

Руссо оказалась в штрафной площади сборной Швеции в окружении нескольких соперниц и пробила по воротам пяткой. Мяч прошёл между ног шведского вратаря Хедвиг Линдаль. Этот гол стал третьим для сборной Англии в этой встрече.

Встреча, прошедшая на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия), завершилась победой английской команды со счётом 4:0. Женская сборная Англии вышла в финал женского чемпионата Европы — 2022, где сыграет с победителем пары Германия — Франция, которые встретятся 27 июля. Финальный матч состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Новость по теме
Сборная Англии разгромила Швецию и вышла в финал женского Евро-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022