«РБ Лейпциг» близок к подписанию Давида Раума из «Хоффенхайма»
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Немецкий «РБ Лейпциг» почти договорился с «Хоффенхаймом» о трансфере немецкого левого защитника Давида Раума. Подробности сделки пока не разглашаются, но клубы уже уладили все детали, и в скором времени о переходе будет объявлено официально. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось об интересе к немецкому игроку со стороны мюнхенской «Баварии» и клубов английской Премьер-лиги. О возможном трансфере Раума в «РБ Лепйциг» Романо писал ещё 22 июля, и уже сегодня стало известно, что трансфер точно состоится.
В прошлом сезоне Раум сыграл в 32 матчах, забил три гола и отдал 11 голевых передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника оценивается в € 20 млн.
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