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Асхабадзе – о санкциях: надо делать упор на наших ребят. Можно сказать – «Факел» в тренде

Асхабадзе – о санкциях: надо делать упор на наших ребят. Можно сказать – «Факел» в тренде
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Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе высказался о санкциях, наложенных на российский футбол.

«Одним из наших пожеланий было попробовать никого не привозить со стороны – это касается не только футболистов, но и работников. Не считая меня и нашего спортивного директора, вся команда была сформирована из местных, воронежских, специалистов. Дело не в патриотизме – я привык работать с людьми на месте, потому что понимаю, что специалисты из условной Москвы будут стоить дороже. Я оценил ситуацию после аудита в клубе и принял решение, что будем формировать штат так. Мы долго обучали сотрудников, всё заново вместе изучали – я тоже шаг за шагом проходил заново те вещи, которые познавал ещё 20 лет назад. Что касается иностранцев, то, погрузившись в работу в ФНЛ, в организацию и структуру лиги, я стал сторонником позиции, что там можно обойтись и без легионеров.

Я сторонник того, чтобы в нынешних санкционных, непростых экономических условиях делать упор на наших ребят. Большинство иностранцев уехали. Так что, если так можно выразиться, мы в тренде. Но не буду лукавить – это не стратегия. Это инициатива, пожелание, обоснованное финансовым положением клуба», – сказал Асхабадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Полное интервью с Романом Асхабадзе читайте здесь:

«В «Спартаке» есть основной акционер, мы же пытаемся зарабатывать». Интервью с Асхабадзе «В «Спартаке» есть основной акционер, мы же пытаемся зарабатывать». Интервью с Асхабадзе
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