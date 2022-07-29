«Реал» интересуется форвардом «Челси» Армандо Броей

Мадридский «Реал» запросил у лондонского «Челси» информаию о доступности молодого албанского нападающего Армандо Брои. Испанский гранд надеется добавить в состав несколько молодых игроков атаки в грядущий сезон, и Броя является одной из целей, сообщает Evening Standard.



Албанский форвард пропустил часть предсезонного тура «Челси», однако уже вернулся к тренировкам перед сегодняшней товарищеской встречей против итальянского «Удинезе». Ранее главный тренер лондонцев Томас Тухель заблокировал трансфер Брои в «Вест Хэм», и теперь игрок может стать частью будущих планов на сезон. Но игроком помимо «Реала» интересуются другие клубы английской Премьер-лиги, в том числе «Эвертон» и «Ньюкасл».



Прошлый сезон Броя провёл в аренде в «Саутгемптоне». Всего игрок провёл за «святых» 32 матча и забил шесть голов.