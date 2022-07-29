Врач «Локомотива» рассказал о восстановлении Жемалетдинова после тяжёлой травмы

Главный врач московского «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал, как проходит восстановление 25-летнего полузащитника «железнодорожников» и сборной России Рифата Жемалетдинова, получившего травму ахиллова сухожилия.
«Рифат вернулся после операции и начального этапа реабилитации из Испании. Состояние очень хорошее. Он приступил к активной фазе реабилитации в тренажёрном зале с физиотерапевтом и реабилитологом, в хорошем настроении и с положительной динамикой. Реакция мягких тканей хорошая, поэтому у нас есть все основания полагать, что весь процесс реабилитации будет проходить в позитивном ключе», — сказал Калюжный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Напомним, Жемалетдинов получил травму на сборах «Локомотива» в июне. Возвращение полузащитника не планируется раньше весенней части сезона-2022/2023.
- 29 июля 2022
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