Алиса Шмидт: жаль, что Холанд ушёл из «Боруссии»
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Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, признанная изданием Busted Coverage самой сексуальной спортсменкой мира, прокомментировала переход нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в английский «Манчестер Сити».
«Он блестящий игрок. Он такой быстрый, и это впечатляет. Грустно, что он покинул клуб», — приводит слова Шмидт Dagbladet.
22-летний Холанд выступал за «Боруссию» с декабря 2019 года. В 88 матчах за команду норвежский нападающий английского происхождения забил 85 голов и отдал 22 результативные передачи. 1 июля 2022 года Эрлинг официально стал игроком английского «Манчестер Сити», подписав контракт с командой на пять лет.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед». Видеоролик:
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