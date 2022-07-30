«Барселона» продала свой первый NFT за $ 693 тыс. Он посвящён Йоахану Круиффу

«Барселона» продала свой первый NFT, сообщается на официальном сайте клуба.

Сообщается, NFT с изображением Йоахана Круиффа был продан на аукционе за $ 693 тыс. Покупатель также приобрёл четыре дополнительных NFT, которые включают статическое изображение анимированной версии, и становится «Цифровым послом Барселоны», что даёт ему возможность пользоваться различными VIP-привилегиями клуба.

NFT включает в себя аудиовизуальное цифровое произведение, воссоздающее легендарный гол Йохана Круиффа 22 декабря 1973 года, в ворота мадридского «Атлетико».

Это первая NFT в коллекции из десяти работ, которые будут представлены по частям в ближайшие месяцы, каждая из которых будет посвящена знаковым моментам и представителям «Барселоны». Коллекция является частью чёткой стратегической приверженности клуба внедрению технологий и инноваций.