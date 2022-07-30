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Эксперт по турецкому футболу сообщил, что у нового клуба Оздоева мало болельщиков

Эксперт по турецкому футболу сообщил, что у нового клуба Оздоева мало болельщиков
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Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов рассказал, что у клуба «Фатих Карагюмрюк», игроком которого стал полузащитник Магомед Оздоев, мало болельщиков.

«У «Фатиха» немного болельщиков. Но это проблема, которая есть у всех клубов, которые не называются «Галатасарай», «Фенербахче» или «Бешикташ». Это абсолютно нормально. «Фатих Карагюмрюк» — исторический клуб с традициями. «Касымпаша» — главный соперник «Карагюмрюка» — тоже клуб с традициями. Здесь большой перекос в сторону топ-клубов.

Это проблема всей Турции — не только стамбульских клубов. Даже в регионах болельщики, которые поддерживают свои местные команды, параллельно болеют за «Галатасарай», «Фенербахче» или «Бешикташ». Иногда, когда команда родного города играет против «Галатасарая», они приходят и болеют за «Галатасарай». Сложно так быстро эту ситуацию изменить, для этого нужно выступать в еврокубках, как это делает «Башакшехир», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью Андрею Ирха.

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