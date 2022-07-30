Нагельсман — об обвинениях со стороны Конте: у нас хорошие отношения с Антонио
Поделиться
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал реакцию наставника «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте на его слова о нападающем «шпор» Гарри Кейне.
«Это не драматичное заявление, у меня хорошие отношения с Конте», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.
Напомним, ранее Нагельсман высоко оценил игровой уровень Кейна, однако отметил, что высокая стоимость форварда может стать преградой для его трансфера в «Баварию». Конте резко отреагировал на слова наставника мюнхенской команды, обвинив его в неуважении.
Кейн выступает за «Тоттенхэм Хотспур» с 2011 года. Контрактное соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 90 млн.
Новость по темеКонте обвинил Нагельсмана в неуважении из-за слов о Кейне
Комментарии
- 30 июля 2022
-
13:15
-
13:12
-
12:47
-
12:47
-
12:27
-
12:15
-
12:00
-
11:53
-
11:51
-
11:45
-
11:40
-
11:40
-
11:34
-
11:26
-
11:25
-
11:00
-
10:58
-
10:57
-
10:41
-
10:36
-
10:30
-
10:23
-
10:20
-
10:14
-
10:08
-
10:00
-
09:42
-
09:39
-
09:33
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
08:59
-
08:34
-
08:23
Партнерский контент