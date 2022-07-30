Нагельсман — об обвинениях со стороны Конте: у нас хорошие отношения с Антонио

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал реакцию наставника «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте на его слова о нападающем «шпор» Гарри Кейне.



«Это не драматичное заявление, у меня хорошие отношения с Конте», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.



Напомним, ранее Нагельсман высоко оценил игровой уровень Кейна, однако отметил, что высокая стоимость форварда может стать преградой для его трансфера в «Баварию». Конте резко отреагировал на слова наставника мюнхенской команды, обвинив его в неуважении.



Кейн выступает за «Тоттенхэм Хотспур» с 2011 года. Контрактное соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 90 млн.

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