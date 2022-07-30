«Марсель» арендовал защитника «Арсенала» Тавареша

Защитник лондонского «Арсенала» Нуну Тавареш перешёл в «Марсель» на правах аренды, сообщается на официальном сайте французского клуба. Арендное соглашение 22-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Нуну Тавареш – выпускник академии португальской «Бенфики». Год назад, в июле 2021-го, «Арсенал» приобрёл перспективного левого защитника у лиссабонского клуба за € 8 млн. В прошедшем сезоне он был игроком ротации и принял участие суммарно в 28 матчах во всех турнирах (22 – в АПЛ, пять – в Кубке лиги, один – в Кубке Англии), забив один гол в игре чемпионата с «Манчестер Юнайтед».

Новый розыгрыш французской Лиги 1 стартует 5 августа. В матче первого тура чемпионата Франции сезона-2022/2023 «Марсель» сыграет с «Реймсом». Встреча состоится 7 августа.