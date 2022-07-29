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«Марсель» близок к подписанию Алексиса Санчеса

«Марсель» близок к подписанию Алексиса Санчеса
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Французский «Марсель» уверен, что в ближайшие несколько дней ему удастся подписать чилийского нападающего миланского «Интера» Алексиса Санчеса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Помимо «Марселя», интерес к бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед» проявлял «Вильярреал». Однако известно, что агент Санчеса ведёт переговоры о зарплате с французской стороной.

После переезда в Италию в 2019 году из «Манчестер Юнайтед» Санчес провёл за «нерадзурри» 108 матчей, отметившись 20 голами и 23 результативными передачами во всех соревнованиях. Ранее чилийский нападающий играл за лондонский «Арсенал», «Барселону», «Удинезе» и «Ривер Плейт».

Уход южноамериканца, у которого контракт с миланским клубом рассчитан до июня 2023 года, позволит «Интеру» сэкономить на зарплате игрока около € 5 млн.

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