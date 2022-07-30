Леонченко: позиция «Аталанты» — найти повод не осуществлять перечисления за Миранчука

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал ситуацию с выплатами за полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Он уверен, что итальянская команда пытается сделать всё, чтобы не переводить денежные средства за футболиста.



«Если говорить прямо, то основная позиция «Аталанты» — найти повод, чтобы сейчас не осуществлять перечисления. Они его нашли в виде санкций ЕС и сейчас пытаются держаться этой позиции, ссылаясь на форс-мажорную ситуацию», – сказал Леонченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.



Напомним, ранее генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о финансовых подробностях перехода полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту». Функционер отметил, что железнодорожники подали иск в ФИФА из-за отсутствия выплат.