Изидор: уход Бека-Бека из «Локомотива» — это удар под дых для меня

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался об уходе полузащитника Алексиса Бека-Бека, который продолжит карьеру в «Ницце».
«Когда у «Локомотива» появилась возможность продать Бека-Бека, они не колебались. Они начали обсуждать возможный трансфер во вторник и закрыли сделку на следующий день. Это очень быстро. Даже Алексис был поражён скоростью ведения переговоров.
Мы часто виделись с Алексисом на тренировках и общались вне рабочего процесса. Мы были соседями, так что его уход — это удар под дых для меня. Но я в клубе из-за футбола, у меня есть миссия», — приводит слова Изидора Footmercato.
Напомним, Бека-Бека стал игроком московского «Локомотива» летом прошлого года. В прошлом сезоне 21-летний французский полузащитник принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал три результативные передачи.
- 30 июля 2022
-
16:20
-
16:16
-
16:13
-
16:10
-
16:04
-
16:00
-
15:47
-
15:38
-
15:36
-
15:28
-
15:17
-
15:15
-
14:57
-
14:46
-
14:40
-
14:40
-
14:31
-
14:30
-
14:22
-
14:02
-
14:01
-
13:49
-
13:39
-
13:37
-
13:30
-
13:15
-
13:12
-
12:47
-
12:47
-
12:27
-
12:15
-
12:00
-
11:53
-
11:51
-
11:45