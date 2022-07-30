Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Факел» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Изидор: уход Бека-Бека из «Локомотива» — это удар под дых для меня

Изидор: уход Бека-Бека из «Локомотива» — это удар под дых для меня
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался об уходе полузащитника Алексиса Бека-Бека, который продолжит карьеру в «Ницце».

«Когда у «Локомотива» появилась возможность продать Бека-Бека, они не колебались. Они начали обсуждать возможный трансфер во вторник и закрыли сделку на следующий день. Это очень быстро. Даже Алексис был поражён скоростью ведения переговоров.

Мы часто виделись с Алексисом на тренировках и общались вне рабочего процесса. Мы были соседями, так что его уход — это удар под дых для меня. Но я в клубе из-за футбола, у меня есть миссия», — приводит слова Изидора Footmercato.

Напомним, Бека-Бека стал игроком московского «Локомотива» летом прошлого года. В прошлом сезоне 21-летний французский полузащитник принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал три результативные передачи.

«Локо» круто заработает на трансфере Бека-Бека. Выходит, стратегия Цорна работает? «Локо» круто заработает на трансфере Бека-Бека. Выходит, стратегия Цорна работает?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022