Изидор: уход Бека-Бека из «Локомотива» — это удар под дых для меня

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался об уходе полузащитника Алексиса Бека-Бека, который продолжит карьеру в «Ницце».



«Когда у «Локомотива» появилась возможность продать Бека-Бека, они не колебались. Они начали обсуждать возможный трансфер во вторник и закрыли сделку на следующий день. Это очень быстро. Даже Алексис был поражён скоростью ведения переговоров.



Мы часто виделись с Алексисом на тренировках и общались вне рабочего процесса. Мы были соседями, так что его уход — это удар под дых для меня. Но я в клубе из-за футбола, у меня есть миссия», — приводит слова Изидора Footmercato.

Напомним, Бека-Бека стал игроком московского «Локомотива» летом прошлого года. В прошлом сезоне 21-летний французский полузащитник принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал три результативные передачи.