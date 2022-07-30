«Зенит» — «Локомотив»: составы команд на матч третьего тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч третьего тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».
«Зенит»: Одоевский, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Ненахов, Магкеев, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Камано, Изидор.
После двух туров санкт-петербургский «Зенит» занимает третье место с четырьмя очками в активе. Московский «Локомотив» (2) — на 11-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА (6).
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