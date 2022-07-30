Хохлов: «Динамо» разочаровало. «Факел» доставит много проблем грандам РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о результате матча 3-го тура с «Факелом». Встреча, проходившая в Воронеже, закончилась со счётом 3:3.



«Супер игра. Побольше таких игр в нашем чемпионате, где не просто смотришь и засыпаешь, а хочется, чтобы игра не заканчивалась и продолжалась. Может, кого-то удивил «Факел». Просто многие ещё не знакомы с командой «Факел». Это хорошая играющая команда с характером. Очень много проблем доставит нашим грандам. Меня не удивило.



«Динамо» разочаровало. Особенно второй тайм, который был полностью под диктовку воронежцев. Если команда ставит перед собой высокие задачи, то она должна, может, и не доминировать, но играть на равных. Второй тайм был полностью проигран», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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