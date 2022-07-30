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Агент Роберто Фернандеса оценил дебют парагвайца в «Динамо»

Агент Роберто Фернандеса оценил дебют парагвайца в «Динамо»
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Агент Диего Серрати, представляющий интересы парагвайского защитника «Динамо» Роберто Фернандеса, прокомментировал дебют футболиста за московский клуб. 22-летний игрок дебютировал в матче 3-го тура РПЛ с «Факелом». Фернандес вышел в стартовом составе москвичей, встреча закончилась со счётом 3:3.

«Надеюсь, в России Роберто сможет творить историю. Он большой игрок и отличный человек. Шаг за шагом он адаптируется к игре в Российской Премьер-Лиге», — цитирует агента «РБ Спорт».

Фернандес подписал контракт с «Динамо» на пять лет. Футболист в новой команде будет выступать под шестым номером.

После трёх туров московское «Динамо» занимает второе место с пятью очками в активе. Воронежский «Факел» (2) — на 13-м месте.

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