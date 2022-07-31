«Не жалею». Соболев объяснил, почему резко ответил журналисту после матча с «Краснодаром»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев объяснил, почему резко ответил журналисту после матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:1).



«Это не дерзко. Я просто немножко растерялся, начал думать, как ему ответить, чтобы было прикольно и не переборщить. В итоге сказал такую чушь. Я не жалею об этом. Я не придумал, что ответить. Был вопрос… Я думал, как не сказать лишнего. В итоге вот что получилось», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.



После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

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