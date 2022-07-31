«Спартак» переиграл «Оренбург» и вышел на второе место в РПЛ

Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.



«Спартак» вышел вперёд на второй минуте матча. Отличился полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс Перейра. Он воспользовался ошибкой вратаря соперника. Затем преимущество хозяев удвоил нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 38-й минуте своим шансом воспользовался Квинси Промес, который довёл счёт до крупного. После перерыва «Оренбург» отыграл один мяч. Отличился полузащитник Иван Башич. В компенсированное ко второму тайму время добиванием после пенальти забил Квинси Промес.

После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).