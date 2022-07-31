Абаскаль подлетал за мячом, Промес показывал фирменную маску. Яркие фото победы «Спартака»

31 июля в Москве на поле стадиона «Открытие Арена» в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» разгромил «Оренбург». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу красно-белых.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

«Спартак» вышел вперёд на второй минуте матча. Отличился полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс Перейра. Он воспользовался ошибкой вратаря соперника. Затем преимущество хозяев удвоил нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 38-й минуте своим шансом воспользовался Квинси Промес, который довёл счёт до крупного. После перерыва «Оренбург» отыграл один мяч. Отличился полузащитник Иван Башич. В компенсированное время второго тайма добиванием после пенальти забил Квинси Промес.