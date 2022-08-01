Тер Штеген прокомментировал трансферную ситуацию де Йонга

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался по поводу трансферных слухов, связанных с Френки де Йонгом.
«Какой ответ вы хотите услышать? Это вопрос клуба и игрока. Очевидно, что мы всегда хотим, чтобы в команде были лучшие. Я не вмешиваюсь в данный вопрос, особенно если он принадлежит клубу».
Ранее стало известно, что главный тренер каталонцев Хави попросил нидерландского футболиста пойти на сокращение зарплаты на 50%, но ни игрок, ни агент не хотят идти на это.
Френки де Йонгом уже долгое время интересуется «Манчестер Юнайтед». Однако игрок считает переход из «Барселоны» в стан «красных дьяволов» шагом назад в своей карьере.
Действующий контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.
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