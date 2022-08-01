Тер Штеген: на следующей неделе у нас будет реальный тест в Ла Лиге

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказал своё мнение по поводу предсезоннего тура по США.

«Прошло 15 дней с большим количеством тренировок и хороших игр. Первые ощущения после предсезонки очень хорошие. На следующей неделе у нас будет хороший тест в чемпионате», — цитирует тер Штегена Marca.

Напомним, вчера, 31 июля, завершился товарищеский матч, в котором «Нью-Йорк Ред Буллз» встречался с «Барселоной». Встреча состоялась в Харрисоне (США) на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась победой каталонского клуба со счётом 2:0.



Ранее «Барселона» сыграла вничью с «Олотом» (1:1), а также обыграла «Интер Майами» (6:0) и «Реал» (1:0).

Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Испании «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице, пропустив перед собой мадридский «Реал». В первом туре нового сезона Примеры «Барселоне» предстоит провести матч с «Райо Вальекано». Матч состоится 13 августа на стадионе «Камп Ноу».