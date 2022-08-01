Футболистки сборной Англии празднуют победу на женском Евро-2022. Видео

В соцсетях появилось видео из автобуса женской сборной Англии после победы на чемпионате Европы — 2022. Футболистки поют известную песню Freed from desire. В момент припева пение сменяется радостным криком.

Футболистки сборной Англии празднуют победу на женском Евро-2022

Напомним, в финале женского Евро-2022 Англия обыграла Германию со счётом 2:1. Матч прошёл на стадионе «Уэмбли». Англичанки впервые в истории выиграли чемпионат Европы по футболу среди женщин.

Финальная встреча получилась драматичной и остросюжетной. Сборная Англии вышла вперёд на 62-й минуте, отличилась Элла Тун. Но немкам удалось перевести игру в дополнительное время. На 79-й минуте Лина Магулль восстановила равновесие в счёте. Развязка в итоге наступила уже в овертайме. На 110-й минуте Клои Келли забила решающий мяч. На радостях она сорвала с себя футболку, за что получила жёлтую карточку.