Воспитанник «Зенита» вспомнил, как после ФНЛ оказался в самом титулованном клубе Армении

Воспитанник «Зенита» Михаил Коваленко, который выступает за «Пюник», вспомнил, как после ФНЛ оказался в самом титулованном клубе Армении.



«Долгопрудный» распался. Потом поехал на просмотр со «СКА-Хабаровском», но там не сложилось. Прилетел домой и буквально через пару дней поступило предложение от «Пюника», которое я с удовольствием принял.



В «Пюнике» рассчитывают на каждого футболиста: на одну игру может выйти один состав, а на следующую уже возможны 5 или 10 изменений. И дело не в том, что кто-то плохо сыграл. Ни для кого нет гарантированного места в основном составе, все доказывают через тренировки и игры.



«Пюник» почти всегда ставит задачу чемпионства. Это самый титулованный клуб Армении. В этом сезоне также стоит задача занять первое место. И как можно лучше выступить в еврокубках. Президент клуба делает всё для того, чтобы у команды было всё хорошо, а также ходит на домашние матчи и летает с командой на выездные. Атмосфера в клубе очень классная», — сказал Коваленко в эксклюзивном интервью Дмитрию Зимину.