Воспитанник «Зенита» вспомнил, как после ФНЛ оказался в самом титулованном клубе Армении

Воспитанник «Зенита» Михаил Коваленко, который выступает за «Пюник», вспомнил, как после ФНЛ оказался в самом титулованном клубе Армении.
«Долгопрудный» распался. Потом поехал на просмотр со «СКА-Хабаровском», но там не сложилось. Прилетел домой и буквально через пару дней поступило предложение от «Пюника», которое я с удовольствием принял.
В «Пюнике» рассчитывают на каждого футболиста: на одну игру может выйти один состав, а на следующую уже возможны 5 или 10 изменений. И дело не в том, что кто-то плохо сыграл. Ни для кого нет гарантированного места в основном составе, все доказывают через тренировки и игры.
«Пюник» почти всегда ставит задачу чемпионства. Это самый титулованный клуб Армении. В этом сезоне также стоит задача занять первое место. И как можно лучше выступить в еврокубках. Президент клуба делает всё для того, чтобы у команды было всё хорошо, а также ходит на домашние матчи и летает с командой на выездные. Атмосфера в клубе очень классная», — сказал Коваленко в эксклюзивном интервью Дмитрию Зимину.
- 1 августа 2022
-
12:40
-
12:30
-
12:25
-
12:23
-
12:20
-
12:16
-
12:15
-
12:02
-
11:55
-
11:48
-
11:42
-
11:36
-
11:27
-
11:25
-
11:25
-
11:19
-
11:16
-
11:16
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:31
-
10:30
-
10:26
-
10:24
-
10:21
-
10:20
-
10:14
-
10:04
-
09:59
-
09:58
-
09:44
-
09:36
-
09:35