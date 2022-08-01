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«Динамо» может подписать защитника сборной Мексики за € 11 млн

«Динамо» может подписать защитника сборной Мексики за € 11 млн
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Защитник «Монтеррея» и сборной Мексики Сесар Монтес может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 25-летнего футболиста заинтересовано московское «Динамо», информирует журналист NFL Mexico Кери в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, «Динамо» готово заплатить за Монтеса € 11 млн. Сделка сторон согласована на 99% и будет завершена в ближайшее время.

Монтес выступает на позиции центрального защитника. В составе «Монтеррея» Сесар становился победителем чемпионата и Кубка Мексики, а также дважды выигрывал Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Со сборной Мексики футболист стал обладателем Кубка КОНКАКАФ. Всего на его счету 23 матча за национальную команду.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость мексиканского защитника в € 7 млн.

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