«Динамо» может подписать защитника сборной Мексики за € 11 млн

Защитник «Монтеррея» и сборной Мексики Сесар Монтес может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 25-летнего футболиста заинтересовано московское «Динамо», информирует журналист NFL Mexico Кери в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, «Динамо» готово заплатить за Монтеса € 11 млн. Сделка сторон согласована на 99% и будет завершена в ближайшее время.
Монтес выступает на позиции центрального защитника. В составе «Монтеррея» Сесар становился победителем чемпионата и Кубка Мексики, а также дважды выигрывал Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Со сборной Мексики футболист стал обладателем Кубка КОНКАКАФ. Всего на его счету 23 матча за национальную команду.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость мексиканского защитника в € 7 млн.
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