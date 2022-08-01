Романо: «Челси» провёл встречу с представителями «Лейпцига» по поводу обмена футболистами

Лондонский «Челси» в воскресенье провёл встречу с представителями немецкого «РБ Лейпциг», чтобы обсудить возможный обмен футболистами, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, владелец синих, Тодд Боэли, готов отдать в аренду нападающего сборной Германии Тимо Вернера.

В обмен на форварда «Челси» хотел бы получить защитника сборной Хорватии Йошко Гвардиола, однако «Лейпциг» хотел бы сохранить игрока.

Также синие заинтересованы в подписании французского защитника «Лестера» Уэсли Фофана.

Соглашение Тимо Вернера с «Челси» истекает в 2025 году. За лондонский клуб, в который форвард перешёл летом 2020 года, он провёл 89 матчей, забив 23 мяча и отдав 21 голевую передачу.

В первом туре нового сезона АПЛ в субботу, 6 августа, «Челси» сыграет с «Эвертоном».