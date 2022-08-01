В «Динамо» сообщили, что не согласовывали аренду Варелы во «Фламенго»

Пресс-служба «Динамо» сообщила, что московский клуб не согласовывал переход защитника Гильермо Варелы во «Фламенго» на правах аренды.

«В ряде российских СМИ со ссылкой на официальный сайт клуба «Фламенго» опубликована информация о том, что Гильермо Варела якобы перешёл в бразильский клуб на условиях аренды из «Динамо» до мая 2023 года. Пресс-служба «Динамо» обращает внимание, что наш клуб не согласовывал переход футболиста в какой-либо другой клуб и, соответственно, не заключал никаких соглашений с «Фламенго» и самим футболистом», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Фламенго» арендовал Варелу до 30 июня 2023 года. Футболист воспользовался разрешением ФИФА на приостановку контракта с «Динамо».