Михалик рассказал, как изменилось его общение с игроками «Локо» после событий на Украине

Бывший защитник московских «Динамо» и «Локомотива» Тарас Михалик ответил на вопрос о том, с кем из бывших игроков железнодорожников он поддерживает связь после февральских событий на Украине.

«Звонил ли мне кто-то? Да, мне звонили, и не один. Кто-то предлагал помощь, кто-то — жильё в Грузии и Испании. Но мне обидно, что со мной связались только 20% из тех, про кого я думал. Много людей просто боятся высказаться.

Кто именно звонил? Не хочу называть фамилии, потому что с ними это может сыграть злую роль. Хотя меня раздражает, когда говорят, что в России за это могут посадить.

Последние два месяца я перестал отвечать на звонки из России, хотя мне звонят адекватные люди, которые понимают ситуацию», — приводит слова Михалика FanDay.

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