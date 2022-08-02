Ван Дейк — о Салахе: думаю, что разговоры о его контракте повлияли на него, к сожалению

Голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, что разговоры о новом контракте египтянина Мохамеда Салаха повлияли на последнего, но он всё равно показывал высокий уровень игры.

«Он всё время под микроскопом. Мохамед, очевидно, создал себя сам, потому что он хороший игрок, который держит уровень. К концу сезона, может быть, в апреле, было много разговоров о его контракте и прочем. Все мы люди, и я думаю, что это немного повлияло на него, к сожалению. Но Салах всё же показывал высокий уровень игры. Теперь все улажено, он играет с чистым умом, он счастлив быть здесь, и я думаю, что все остальные тоже счастливы», — приводит слова Ван Дейка Goal.

1 июля «Ливерпуль» объявил о подписании нового контракта с египтянином. Его зарплата по новому контракту составляет £ 400 тыс. в неделю.