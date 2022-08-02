Семак: Дзюба и Оздоев не поблагодарили меня за совместную работу? Это их полное право

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на тот факт, что экс-футболисты сине-бело-голубых Артём Дзюба и Магомед Оздоев не поблагодарили его за совместную работу после ухода из клуба.
«Мы благодарны Артёму и Магомеду за то, что долго трудились вместе. Оба внесли немалую долю своих стараний и таланта в победы клуба в эти годы. Нынешним летом игроки покинули «Зенит» после завершения сроков контрактов, и я искренне желаю им успехов там, где они решили продолжить карьеру.
Ребята не захотели сказать хотя бы дежурные слова в мой адрес после своего ухода? Это их полное право. У каждого свое видение ситуации. Когда я сам был футболистом, то смотрел на вещи по-одному. После того как стал тренером, взгляд на те же самые моменты поменялся. Скажем, отчасти пересмотрел задним числом свои оценки ухода из ЦСКА. Понимаете, игрок отвечает в команде прежде всего сам за себя, а главный тренер — и за себя, и за коллектив, и за результат. Мысли и эмоции тренера могут сильно отличаться от мыслей и эмоций футболиста. Это объективная реальность», — приводит слова Семака «Спорт-экспресс».
Напомним, Семак был назначен главным тренером «Зенита» на постоянной основе в 2018 году. С тех пор сине-бело-голубые завоевали четыре чемпионства подряд. По окончании сезона-2021/2022 Оздоев и Дзюба покинули стан сине-бело-голубых. Магомед продолжит карьеру в турецком «Фатих Карагюмрюк», а будущее Артёма всё ещё не определено — он поддерживает форму с «Рубином», но пребывает в статусе свободного агента.
- 2 августа 2022
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